Strage Viareggio, Prc: “Solidarietà ai sei Rls”

“Sei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono stati puniti per essersi assunti la responsabilità civica di costituirsi parte civile nel processo per la strage di Viareggio in cui persero la vita 32 persone”. A dirlo è il Prc.

“La Cassazione ha ribaltato il giudizio di primo e secondo grado scegliendo di non applicare il testo unico sulla sicurezza nel lavoro e le relative aggravanti – si legge -. Ora questi lavoratori che hanno agito nell’interesse della giustizia e della verità sono chiamati a versare la somma di 80.000 euro per le spese legali. All’ingiustizia subita dai parenti delle vittime della strage e ai licenziamenti di lavoratori che si sono impegnati per evitare altre tragedie si aggiunge ora questa iniziativa di carattere chiaramente intimidatorio verso chi nel futuro volesse schierarsi per la tutela dei diritti contro i potenti. Come Rifondazione Comunista esprimiamo la nostra più completa solidarietà verso gli Rls e la disponibilità a partecipare a ogni iniziativa di sottoscrizione per le spese che sono chiamati a sostenere. Invitiamo compagne e compagni, lavoratrici e lavoratori e tutti i sinceri democratici a sostenere i sei Rls colpiti da questa sentenza”. Per la sottoscrizione è stato aperto un apposito conto corrente. IBAN: IT96V0760103200001053269260 intestato a Dante De Angelis. Causale: Contributo di solidarietà per spese legali e processuali Rls Processo Viareggio.