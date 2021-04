Covid19, Martinelli e Fantozzi (Fdi): “Picco ricoveri al San Luca, si attivino altri posti a Campo di Marte”

“Picco di ricoverati al San Luca, si attivino altri posti letto a Campo di Marte”. Così intervengono il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi e il capogruppo in Consiglio comunale a Lucca Marco Martinelli.

“L’ospedale San Luca ha raggiunto il picco massimo di ricoverati durante questo ponte pasquale, ben 117 ingressi Covid, il più alto dall’inizio della pandemia – vanno avanti gli esponenti Fdi -. L’ospedale è saturo e, per far fronte a questi livelli di occupazione, ha bloccato gli interventi di chirurgia programmata e ridotto visite e diagnostica per le altre patologie. Devono essere immediatamente attivati nuovi posti letto nella struttura di Campo di Marte, dove possono essere ricoverati i pazienti meno gravi. Al momento ce ne sono una ventina, ma servono subito altri letti”.

“La campagna vaccinale va a rilento e l’immunità di gregge è lontana, bisogna intervenire con rapidità per non far collassare il San Luca – concludono gli esponenti Fdi -. L’unico modo per alleggerire il carico dell’ospedale cittadino è quello predisporre ulteriori posti per i pazienti meno gravi o in dismissione. E’ chiaro che per attivare nuovi posti va reclutato altro personale, soprattutto infermieri. Mentre per la parte medica, finora, si è fatto riferimento ai professionisti delle Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale, e dell’ex guardia medica”.