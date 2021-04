Manifattura sud, giovedì il consiglio straordinario chiesto dal sindaco

Finite le feste si torna a parlare del project financing per la manifattura sud. E c’è la data del nuovo appuntamento ufficiale.

La conferenza dei capigruppo ha infatti stabilito la data dell’assise straordinaria, richiesta dal sindaco Alessandro Tambellini. Si terrà il prossimo giovedì (8 aprile) con convocazione, sempre in modalità videoconferenza, a partire dalle 20,30.

L’ordine del giorno recita “Richiesta di convocazione Consiglio comunale in sessione straordinaria ex articolo 39 comma 2 Tuel su Manifattura sud in relazione alla proposta di Proget (sic!) financing che si è rinnocata in data 24 novembre 2020”.

Una nuova occasione, da parte di maggioranza e opposizione di confrontarsi sul tema che da un anno occupa il dibattito politico in città.