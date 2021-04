Panchieri (Pd): “Soprintendenza recuperi un rapporto limpido con il Comune”

Mura di Lucca, prosegue la polemica. Il segretario del circolo Pd del centro storico, Roberto Panchieri, risponde a SiAmo Lucca e a Italia Nostra.

“Il consigliere Santini – dice – riferendosi al recente comunicato del Pd comunale, sostiene che “non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire”; in effetti, a volte, è proprio così. La raccolta di firme contro la ‘ringhieratura’ delle Mura non tiene conto dell’ineludibile tema sicurezza, che si è via via sempre più evidenziato con i ripetuti incidenti del recente passato. Ne sono derivati addirittura denunce e processi, che hanno costretto ad intervenire con le orribili transennature che tutti abbiamo visto e continuiamo a vedere nei tratti più esposti ai rischi”.

“Poiché Lucca sarà sempre di più una città fruibile dai turisti e, pertanto, bisognosa di interventi sul suo monumento principale – dice Panchieri – appaiono lunari le affermazioni di Italia Nostra Lucca, che nel passato ha conosciuto tempi migliori. Per iniziativa della amministrazione comunale sono stati ottenuti dal ministero dei beni ambientali e culturali 2 milioni per opere di valorizzazione e aumento della sicurezza delle Mura, approvate il 4 gennaio scorso dalla Soprintendenza cittadina. Il progetto è stato pubblicamente presentato e nessuno ha sollevato obiezioni. In autunno partiranno i lavori, che restituiranno alla città un luogo più bello e più fruibile di prima, proprio perchè più sicuro. Santini afferma che la Soprintendenza non ha gradito e non gradisce questa soluzione, ma che non può fare niente perchè il tema sicurezza non è di sua competenza”.

“Poichè queste affermazioni, che assomigliano tanto a quelle di un portavoce, non sono state smentite forse qualcosa da chiarire resta. Ad esempio, quando si parla di ovviare al problema con la intensificazione dei controlli, a cosa si pensa? A gruppi di vigili urbani in bicicletta in perenne movimento? Lo si espliciti una volta per tutte. Non sarebbe male che ciò avvenisse in un recuperato e limpido rapporto con la amministrazione comunale, come di solito avviene tra enti pubblici chiamati ad operare su un medesimo tema. È auspicabile che si crei un clima di fiducia tra enti che, fra poco tempo, dovranno confrontarsi su un tema ben più spinoso, quello del progetto definitivo di recupero e rigenerazione della manifattura sud”.