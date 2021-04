Mercanti (Pd) raccoglie l’appello di Porcari attiva: “E’ il commercio il motore della ripartenza”

“Raccolgo il vostro appello, il commercio è il motore della ripartenza”. Così la consigliera regionale del Partito democratico Valentina Mercanti risponde alla richiesta di confronto lanciata da Porcari attiva a seguito dell’incontro con il sindaco Leonardo Fornaciari e l’assessora Eleonora Lamandini.

“Ho letto con interesse e attenzione l’appello lanciato da Porcari Attiva, associazione che unisce attività produttive guidata da Michele Adorni, come pure ho avuto occasione di ascoltarli in questi mesi, anche singolarmente – spiega Mercanti -. La loro richiesta di aiuto non mi lascia assolutamente indifferente, sia perché rappresentano un settore a cui mi sento particolarmente legata per l’esperienza amministrativa precedente, sia perché ritengo che il commercio debba diventare uno dei motori della ripresa economica”.

“Accolgo quindi volentieri la richiesta dell’associazione di aprire un confronto ampio, anche perché – conclude Mercanti – se è vero che oggi siamo tutti impegnati ad affrontare l’emergenza sanitaria bisognerà presto pensare a un dopo Covid, uno scenario post pandemia che dovrà essere discusso insieme, in forme di ampia partecipazione, e sono certa che anche Porcari Attiva possa a pieno titolo essere protagonista della ripartenza che tutti ci auguriamo nei tempi più brevi possibili”.