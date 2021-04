Allarme gelate, Montemagni (Lega): “La Regione si attivi a sostegno del settore agricolo”

A sostegno degli agricoltori dopo le gelate degli ultimi giorni intervene anche la capogruppo in consiglio regionale della Lega, Elisa Montemagni: “Il recente brusco abbassamento della temperatura ha messo giustamente in allarme Confagricoltura che chiede un immediato supporto alle istituzioni“.

“Ci uniamo convintamente al loro appello – prosegue la consigliera – e quindi invitiamo la Regione a prevedere mirate iniziative di sostegno agli agricoltori che potrebbero vedere seriamente compromessa la loro produzione ortofrutticola, tra l’altro in un momento particolare dell’anno”.

“Oltretutto – precisa l’esponente leghista – stante la pandemia, diverse imprese sono a rischio chiusura e le recenti gelate potrebbero dare il colpo di grazia ad un settore in affanno.Urge, quindi che ci si attivi prontamente per supportare le aziende dell’importante comparto; da parte nostra, redigeremo, quindi, una mozione per sensibilizzare la giunta regionale su tale palese criticità“.