Italia Viva Lucca: “Turismo, convocare subito categorie e Comuni”

Avviare un confronto con le categorie per rilanciare il turismo in provincia di Lucca. Sono le proposte che fanno Alberto Baccini, coordinatore provinciale di Italia Viva, e Francesco Colucci, esponente dei Riformisti per Italia Viva, in vista delle riaperture.

“Sono date vicinissime – si spiega in una nota riferendosi all’ipotesi del 2 giugno -, per cui Italia Viva Lucca invita il sindaco di Lucca, il presidente della Camera di Commercio e quello della Provincia, coordinando tutti gli altri Comuni, a discutere di come aiutare le categorie del turismo a essere pronte per una ripartenza efficace, in tali date. Proponiamo che si avvii un confronto immediato con le categorie e gli operatori del Turismo per esaminare assieme quali iniziative organizzative e promozionali possono essere messe, in campo, per favorire la ripartenza del turismo nei nostri territori”.

“Italia Viva Lucca, competente territorialmente, su Lucca, la Piana, la Valle del Serchio e la Garfagnana, per questi territori, che hanno una vocazione turistica molto omogenea – si aggiunge -, propone la creazione di un pacchetto di iniziative a sostegno della presenza di quei turisti, che, in maniera tassativa siano in possesso di un certificato di intervenuta vaccinazione o di aver già avuto il Covid e pernottino per almeno due notti sui nostri territori”.

“Per i turisti con questi due requisiti, oggettivamente più interessanti, proponiamo dei pacchetti promozionali che, fra altro, prevedano che le strutture e le professioni turistiche offrano uno sconto in percentuale sulle tariffe in uso. Il Comune di Lucca offra ad ogni turista una card promozionale che abbatta del 50% valevole per i soli giorni di effettivo pernottamento, i biglietti di ingresso alle emergenze turistiche più importanti del territorio comunale: musei pubblici e privati, Orto Botanico, Torri, ma anche i concerti pucciniani che la Fondazione Puccini, le associazioni musicali e Puccini e la sua Lucca, organizzano nella stagione, ed altro ancora, a far carico del bilancio comunale, sui i ricavi dei futuri introiti della tassa di soggiorno. Il Comune di Lucca sospenda per tutto il 2021 ogni costo per i bus turistici i cui partecipanti soggiornino in una struttura turistica o prenotino un pranzo o cena in un ristorante del territorio o assumano una Guida Turistica o altre professionalità di legge, del nostro territorio”.

“La Provincia – proseguono le proposte – metta a disposizione dei Comuni sotto 10.000 abitanti una card che abbatta del 50% il costo degli ingressi delle emergenze turistiche locali: Grotta del Vento, Musei comunali e locali, piscine termali, parchi naturali e tematici ed altro ancora, ai turisti che soggiornino nei loro territori. La Camera di Commercio metta a disposizione di ogni turista un buono acquisto di 10 euro, spendibile nei soli giorni effettivi di pernottamento, nelle Fattorie del Vino e dell’Olio e negli Agriturismo per l’acquisto di prodotti tipici locali, ma anche per l’acquisizione di produzioni degli artigiani locali. I Comuni aiutino l’utilizzazione gratuita e senza burocrazia di spazi all’aperto per Bar, Ristoranti e le altre attività interessate ad usufruirne, per il 2021. Gli Amici del Cuore, con l’aiuto della Usl e del Comune, riaprano, in una Casermetta sulle Mura, un servizio di assistenza sanitaria al turista e per tutti, per controlli medici gratuiti e anche tamponi rapidi. Si ritiene indispensabile che Provincia, Comuni, Camera di Commercio, in accordo con la Regione e il sostegno straordinario e mirato delle Fondazioni bancarie CrLucca e Banca del Monte: predispongano una campagna promozionale, a partire da maggio, a sostegno del nostro Turismo e delle iniziative di accoglienza e sostengano la ripartenza delle Fiere e dei Mercati tradizionali e aiutino e riprogrammino, con date certe, la ripartenza delle iniziative sul territorio, disperse durante la Pandemia: Comics, Summer, Puccini, Barga Jazz, Verde Mura, Murabilia e le molte altre, pubbliche e private, anche minori, che si sono affermate negli anni, nei nostri territori”.