Ex manifattura, Minniti: “Pd continua a non voler coinvolgere i cittadini”

“Meno male che, come riferito al nostro consigliere regionale Elisa Montemagni, la questione relativa al futuro della manifattura Lucchese dovesse essere demandata al territorio e non calata dall’alto, ovvero dall’Aula di Firenze; in realtà, l’aver bocciato la nostra proposta che chiedeva un percorso partecipativo per arrivare a trovare la migliore soluzione alla tematica, conferma come il Pd, a tutti i livelli, non voglia un reale e per noi doveroso confronto con i cittadini”.

Così Giovanni Minniti, capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Lucca, che prosegue: “Riteniamo che la decisione su come utilizzare la predetta struttura debba, infatti, prevedere una diretta consultazione con i cittadini e l’importante immobile debba, altresì, rimanere a disposizione della cittadinanza, considerata anche la sua rilevanza nel contesto urbano di Lucca”.

“Noi, presentando il nostro atto – precisa Minniti – ci siamo espressamente rifatti ad una Legge regionale, in vigore da anni, che consente di promuovere un vero e proprio processo consultivo allargato ai residenti che, poi, saranno i diretti fruitori della struttura. Tra l’altro dopo dieci anni di malgoverno cittadino, solo a ridosso della scadenza del mandato, il Sindaco Tambellini, con una chiara forzatura, vuole decidere in modo univoco per tutti; ricordiamo, inoltre, che tale modalità di recupero del bene, non era nemmeno prevista nel suo programma elettorale”.

“Il nostro auspicio ed intendimento – conclude Giovanni Minnit i- è invece quello che il destino dell’ex Manifattura, sia pienamente condiviso con i lucchesi e non si materializzi, viceversa, tramite un inaccettabile diktat”.