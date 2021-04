Dopo le indagini del Nucleo ispettorato del lavoro di Lucca su una azienda agricola di Altopascio in cui è emersa la presenza di lavoratori senza contratto, pagati un euro e mezzo all’ora per dieci ore di lavoro al giorno interviene Andrea Martinelli, responsabile agricoltura di Sinistra Italiana Toscana: “Non si tratta, purtroppo, di un fatto isolato: anche la Toscana non sfugge ai fenomeni dello sfruttamento e del caporalato in agricoltura”.

“Secondo l’Istat – dice – in Toscana ci sono 18 lavoratori agricoli irregolari su 100. Rispetto al 2008 c’è stato un incremento dell’incidenza del lavoro nero del 3,7%, nel centro Italia la Toscana è seconda solo al Lazio (27 per cento di lavoro irregolare). Il dato Istat è comunque sottostimato per i lavoratori non comunitari. In termini assoluti in Toscana la stima è di circa 3500 lavoratori irregolari per un totale di 20 mila lavoratori assunti stagionalmente (elaborazione Irpet su dati Istat). Una recente ricerca, promossa da Satis (Sistema Antitratta Toscano) relativo alle Provincie di Grosseto, Siena e Lucca ha fatto emergere dati molto preoccupanti: ampia diffusione del lavoro sommerso, presenza di forme di intermediazione illegale, assenza di contratti e salari che vanno da 20 a 30 euro al giorno, con 10/12 ore di lavoro quotidiano, presenza di lavoro a cottimo”.

“La stessa ricerca – concude Martinelli – conferma che le persone sfruttate sono principalmente immigrati di prima generazione maggiormente a rischio anche per la loro condizione giuridica precaria. È evidente quindi, come ripetiamo da tempo, che per poter contrastastare lo sfruttamento e il caporalato in agricoltura sia necessario intervenire sulla regolarizzazione dei lavoratori migranti e parallelamente rafforzare il “piano triennale per il contrasto allo sfruttamento in agricoltura”.