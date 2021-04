Parco Migliarino, Petrucci (Fdi): “Il prossimo presidente deve valorizzare e aprire il parco”

“Il Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli è un patrimonio immenso della Toscana. Dal punto di vista naturalistico ma anche imprenditoriale, basti pensare agli stabilimenti balneari che vi insistono da Calambrone a Viareggio, alla cantieristica navale ed alle attività nautiche. Senza dimenticare l’eccellenza agricola ed ippica del parco, che ospita uno degli ippodromi più grandi d’Italia. Ci auguriamo che il nuovo Presidente sappia tenere insieme e valorizzare tutte le componenti del parco e abbia voglia di aprirlo alla fruizione di tante persone”, auspica il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci.

“Come Fratelli d’Italia abbiamo lanciato un appello alla Regione Toscana per ridurre i canoni di concessione per le attività che esercitano all’interno del parco, e che continuano a pagare canoni molto elevati come prima della pandemia ma avendo, di fatto, fatturati ridotti se non azzerati” ricorda Petrucci.