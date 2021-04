Ristori, Petrucci (Fdi): “Alla Toscana solo briciole per la montagna”

“Invito il presidente Giani a farsi sentire in conferenza Stato-Regioni per difendere la nostra montagna che ha subito l’ennesima beffa. Ed invito, altresì, l’assessore Marras, al quale rivolgerò una interrogazione specifica, a verificare i dati che circolano”. È questa la richiesta di Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

“L’allarme era già stato lanciato nei giorni scorsi: per gli impianti di risalita alla Toscana vanno poco più di 2 milioni e 400mila euro mentre al Trentino-Alto Adige ben 244 milioni – denuncia il consigliere -. Per le attività commerciali appena 1 milione e 648mila mentre al Trentino Alto Adige 115 milioni. Come temuto, dunque, solo briciole!”.

“Una misura iniqua perché la montagna non è soltanto in Trentino-Alto Adige – attacca Petrucci – , dove, peraltro, vige un sistema fiscale fortemente agevolato e la fiscalità di quei territori contribuisce solo in parte alle casse nazionali. È assurdo che quando si incassa si tengano le risorse sul proprio territorio mentre, poi, per gli aiuti ci si rivolga al Governo nazionale”.

“Le chiusure hanno messo in ginocchio gli operatori del settore del turismo invernale, dagli alberghi agli esercizi commerciali, mettendo a rischio la loro possibilità di sopravvivenza – ricorda il consigliere regionale -. Molte regioni italiane hanno previsto fondi a sostegno di tali attività, anche la regione Toscana deve prevedere urgenti risorse a favore delle strutture ricettive e degli esercizi commerciali dei comuni con stazioni sciistiche. A più riprese, Fratelli d’Italia ha fatto proposte e richieste per immediati ristori regionali che, però, non sono state accettate”.