Il Psi scarica Lucca Civica: “Un gruppo dove il confronto non esiste”

Anche il Psi scarica Lucca Civica. Il partito che aveva contribuito alla costituzione della lista civica ora, dopo il caso aperto dalla cacciata di Celestino Marchini dalla giunta Tambellini, prende le distanze.

“A fronte delle difficoltà nel condividere le scelte fatte dalla Lista Lucca Civica nel corso di questi ultimi mesi, il nostro partito dopo una intensa riflessione ha deciso di uscire da questa esperienza politica – spiega il segretario provinciale, Rossano Lenci -. Le ragioni politiche che ci portarono nel lontano 2012 a partecipare assieme ad altri alla creazione di questa esperienza si fondavano sulla consapevolezza che un movimento civico potesse essere, e per un lungo periodo è stato, un canale tramite il quale tessere legami, recepire bisogni e costruire intese con la società lucchese, superando le rigidità dei partiti e aprendo così a momenti di partecipazione e di confronto con la città”.

“Purtroppo, a nostro giudizio – è l’attacco -, nel corso del tempo la ragione costitutiva di questa esperienza è venuta meno, molte volte abbiamo riscontrato rigidità e incapacità nel cogliere, persino su temi molto divisivi, le occasioni di interlocuzione e di confronto con ampi settori della opinione pubblica, persino vicini al centrosinistra, ma anzi ripiegando su logiche tipiche di partito pur rivendicando una diversità civica. Per il Partito Socialista si pone in maniera molto netta il tema del futuro del centrosinistra, e della nostra presenza nella futura coalizione, che ci vedrà in prima linea nella costruzione di momenti di confronto e di iniziativa in tutta quell’area che non si riconosce nel partito democratico ma vuole lavorare per l’unità del centrosinistra, affermando in maniera limpida e autonoma i valori fondativi della cultura socialista, laica e liberale, civica e ambientalista. Per questo sarà fondamentale il passaggio che porterà la coalizione alla scelta della candidatura a Sindaco, a maggior ragione ora che tutti siano consapevoli delle importati novità che stanno emergendo a livello nazionale sul metodo con il quale scegliere i candidati a Sindaco per Città importanti che andranno al voto nel prossimo autunno”.