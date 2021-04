Giovani Democratici: “Una bandiera arcobaleno in tutte le sedi del Pd”

Una bandiera arcobaleno in tutte le sedi del Partito Democratico. È l’idea, in sostegno al ddl Zan, dei Giovani Democratici di Lucca, Capannori e Valle del Serchio.

“In questi giorni – dicono in una nota -. assistiamo ad un’importante mobilitazione nazionale a sostegno del disegno di legge Zan, approvato dalla Camera dei deputati nel novembre scorso e bloccato al Senato dal presidente della commissione giustizia, che ha ritardato la calendarizzazione della discussione nei mesi passati, nonostante le richieste della maggioranza”.

“La legge Zan – proseguono i Giovani Democratici – rappresenterebbe un ulteriore passo in avanti nel campo dei diritti civili, ma anche nella lotta alle discriminazioni di genere e verso le persone con disabilità. La proposta contrasta, infatti, le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, la misoginia e l’abilismo, andando ad aggiungere queste motivazioni alle fattispecie di crimini d’odio già previsti nel nostro codice penale. Inoltre, prevede l’istituzione di una giornata nazionale contro l’omobitransfobia, iniziative volte alla sensibilizzazione e promozione di una cultura del rispetto e l’istituzione di centri di assistenza alle vittime di violenza”.

“Il disegno di legge Zan è una proposta di civiltà – conclude – la cui approvazione assicurerebbe una tutela ulteriore per le persone che subiscono discriminazioni e maltrattamenti motivati dall’intolleranza e dall’odio. Non possiamo restare inerti di fronte ai tentativi di ostacolare la discussione parlamentare sul tema. Per questo, associandoci alle tante iniziative di sensibilizzazione nate in questi giorni, proponiamo a tutti i circoli del Partito Democratico della federazione di Lucca di esporre una bandiera arcobaleno nelle loro sedi, per ribadire in modo unitario, attraverso questo simbolo, l’importanza di una immediata discussione e approvazione della proposta di legge“.