Il Psi: “Noi irrilevanti? Per un’amministrazione che ha vinto per meno di 300 voti sostenerlo è arroganza”

“Una sorprendete manifestazione di arroganza e infantilismo politico”. E’ il Psi che bolla in questo modo la replica di Lucca Civica alla nota con la quale i socialisti hanno annunciato di prendere le distanze dalla lista.

“Non c’è stata nessuna scissione, in quanto – osserva il Psi -, i socialisti erano stati ‘ospitati’ nella lista civica nelle ultime amministrative con la presenza di tre rappresentanti e il totale dei voti espressi sono 158. Un consiglio per chi ha stilato il comunicato: l’ora migliore per scriverlo è la mattina, così da contare esattamente le palline del pallottoliere. Certamente per un sindaco che ha vinto le elezioni per 297 voti, le parole di Lucca Civica che ritiene indifferente la nostra partecipazione al centrosinistra, non dovrebbero essere irrilevanti. Sarebbe interessante conoscere l’opinione delle altre forze politiche della coalizione di governo su questo punto, certamente è necessario che si esprima colui che porta le maggiori responsabilità per il presente, ma ancor piu e’ indispensabile che per il futuro ci sia una parola definitiva”.

“Nessuna organicità – si precisa – legava il Psi alla lista, poiché si trattava e si è trattato di compartecipazione, e quindi nessuna condizionalità politica poteva essere esercitata sul Psi quale partito, essendosi limitati i suoi rappresentanti a contribuire al dibattito e al confronto nel rispetto delle condizioni e procedure che la lista Lucca civica seguiva nell’affrontare i temi della politica amministrativa. Il fatto che il Psi abbia invitato i propri rappresentanti a ritirarsi da Lucca civica, dopo avere preso atto della insanabile frattura determinatasi a seguito di diverse vicende, non ultima quella inerente al progetto di rigenerazione della manifattura, costituisce una libera scelta politica di un partito. Ricordo che questo progetto era fuori dal programma elettorale del centrosinistra e rappresenta esclusivamente una scelta della Giunta e dei consiglieri comunali; come ha ben ricordato Lucca Civica noi non abbiamo consiglieri comunali e dunque non abbiamo concorso alla scelta. L’ncontro col sindaco e altri su questo tema non mi sembra certo il frutto di una particolare attenzione, ma di una corretta e doverosa informazione ad una forza politica che ha contribuito al successo del centrosinistra nel lontano 2017″.

“Il Psi – prosegue la nota – è parte della storia di questo paese e non sarà certo Lucca civica a sostituirlo, confidando sulla momentanea situazione che la vede coinvolta nella gestione dell’amministrazione, pronta subito a chiarire che la scelta del Psi: ‘non avrà ripercussioni sul piano politico’, o ancora – citano dal Psi -: ‘non avrà ripercussioni sul piano istituzionale poiché al momento il Psi non è rappresentato in cariche pubbliche né in federazioni organiche con la nostra associazione’. Si tranquillizzino gli attori di Lucca civica: noi siamo noi, voi non siete nessuno. La recita ha pochi spettatori perché si tratta di un’opera scritta male, non politica, che caso mai svela, in favore del Psi, il fatto di non avere riconoscimenti, incarichi pubblici e di non essere ‘organico’ alla loro federazione (sic). Il Psi, è certo, sopravvivrà a Lucca civica e le scelte di nuove alleanze, anche in vista della scelta della massima carica amministrativa, saranno decise liberamente dai suoi iscritti, socialisti tesserati, e saranno scelte che guarderanno al mondo del lavoro, contro le diseguaglianze, gli esclusi, per politiche economiche rispettose dell’ambiente e del clima, per progetti che contemplino miglioramenti delle condizioni di vita della gente e delle città, lottando contro la speculazione e gli affari, battendosi perché nelle decisioni che riguardano gli interessi degli amministrati ci sia sempre un faro acceso, uno scrupolo morale e una visione”.