Lucca Civica: “Sì a spettacoli e piccoli concerti in spazi aperti”

Bene le riaperture per gli spazi all’aperto in estate, ora si pensi agli spettacoli. La pensa così il gruppo consiliare di Lucca Civica.

“Avremmo voluto – dicono Claudio Cantini, Andrea Giovannelli, Teresa Leone, Jacopo Massagli e Gabriele Olivati – le decine di milioni di dosi promesse da AstraZeneca, così da dare sufficiente copertura vaccinale e ritornare alla normalità entro l’estate. Ma così non è stato e ora attraverseremo un periodo di transizione, che confidiamo sia più breve possibile. Non possiamo però stare con le mani in mano, e quindi fa bene l’amministrazione comunale ad aprire alla possibilità di aumentare il suolo pubblico, in via temporanea. Non sarà facile, perché occorre conciliare sicurezza, rispetto della legge e parità di trattamento per chi non ha possibilità, fisicamente, di espandersi in una strada. Ma la richiesta delle associazioni dei commercianti è sensata”.

“E su questo punto rilanciamo – dicono – proponendo che si preveda la possibilità di spazi aperti per spettacoli e piccoli concerti, magari allestendo dei palchi temporanei, consentendo agli artisti di riprendere la propria attività, ferma da tantissimo tempo.

Anche in questo caso ci scontreremo con complicazioni burocratiche e legali, ma il tentativo deve essere fatto”.

“Questa estate – conclude la nota – deve consentire alle categorie svantaggiate dalla pandemia di rimettersi in carreggiata. Ristoratori e mondo dello spettacolo hanno sofferto tantissimo: è nostro dovere stare dalla loro parte“.