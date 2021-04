Montemagni: “Difendere l’imprenditoria femminile dalla pandemia”

“Siamo assolutamente d’accordo riguardo all’analisi fatta dai vertici nazionali e regionali toscani di Aidda, l’associazione che comprende le dirigenti d’azienda italiane. Giusto accentrare l’attenzione sulle palesi e reiterate difficoltà che le imprese a conduzione prettamente femminile, stanno ulteriormente patendo in questo periodo pandemico”. A dirlo è Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega.

“Alcuni comparti – precisa l’esponente leghista – come quello dell’estetica, sono stati, infatti, pesantemente colpiti dalle restrizioni, tanto che qualcuno è stato costretto a chiudere ed altri appaiono tuttora in grave difficoltà ed è fondamentale, dunque, che possano contare su sostegni concreti per scongiurare ancora più rilevanti perdite che inciderebbero pure dal punto di vista occupazionale”.

“Pur se in Toscana – sottolinea la rappresentante della Lega – la situazione appare migliore rispetto a quella delle altre regioni, si registra, comunque, un divario di circa il 13% fra donne ed uomini, in termini di persone impiegate lavorativamente. Auspichiamo, quindi che le istituzioni, a partire dalla Regione, si adoperino per venire incontro alle naturali e pressanti esigenze del mondo lavorativo femminile; noi produrremo un atto in tal senso”.