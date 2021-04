Potere al popolo proclama un’assemblea aperta in vista delle amministrative

Potere al popolo Lucca scende in campo in vista delle prossime elezioni amministrative e convoca un’assemblea aperta per sabato 8 maggio alle 17,30 alla Casa del Popolo di Verciano.

“C’è una Lucca che da anni si mobilita perché ha a cuore il futuro della città e delle periferie: difende gli spazi sociali; l’ambiente e tutte le specie viventi; i diritti sul lavoro, i diritti sociali e il diritto all’autodeterminazione di tutti e tutte; crede in uno sviluppo culturale che non si limiti all’intrattenimento; ha voglia di un’aria ripulita non solo dallo smog, ma anche dagli interessi economici spesso alla base delle scelte politiche nella gestione del bene comune – si legge nella nota -. Una Lucca che non si volta davanti agli ultimi, ai dimenticati, che si impegna giorno per giorno, nei fatti, con mutualismo e lotte, per restituire la dignità a chi viene lasciato indietro. C’è una Lucca che non ha intenzione di dipendere dalle fondazioni, dai soliti noti, dagli interessi multinazionali e che mette la socialità, la solidarietà e i rapporti di base davanti a tutto”.

“È una comunità fatta di persone, collettivi, movimenti, associazioni, partiti politici e comitati che ha scelto di non arrendersi a un futuro chiuso dentro le mura e riservato a pochi e che vuole restituire la città e i suoi paesi a chi li vive – conclude la nota -. Se anche tu non riesci più a stare a guardare, puoi venire a dire la tua sabato 8 maggio 2021 all’assemblea aperta (e all’aperto) alla Casa del Popolo di Lucca, in via dei Paoli 22 a Verciano”.