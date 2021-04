Fantozzi e Martinelli (FdI): “In Toscana pochi vaccini e l’hub al Polo Fiere è ancora chiuso”

“La Regione è in forte ritardo con la campagna vaccinale ed anche il caso di Lucca lo dimostra, c’è la struttura del Polo Fiere in grado di poter diventare un importante hub per la vaccinazione con una capacità di poter somministrare anche mille dosi al giorno solo in questa struttura, come dichiarato dal dottor Luigi Rossi direttore dell’area distretto Piana di Lucca. C’è però carenza di vaccini e questo rallenta l’apertura dell’hub prevista forse a metà maggio”. E’ quanto dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi ed il capogruppo in Consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.

“È una situazione paradossale che fotografa l’inefficienza della giunta regionale e che costringe il territorio lucchese ad andare a ritmo ridotto nella campagna vaccinale, pur avendo strutture idonee che permetterebbero di mettere il turbo. L’andamento della campagna vaccinale è direttamente collegato alla salute dei cittadini e alla ripresa economica. I ritardi non sono più accettabili” incalzano Fantozzi e Martinelli.

“Segnaliamo, poi, che i controlli a Campo di Marte sono quasi inesistenti. Ci stanno arrivando varie segnalazioni di cittadini che, vanno da soli a fare analisi ed esami medici nella struttura, ma che, al contrario, vedono intere famiglie non italiane accedere nella struttura nonostante i divieti e i protocolli anti-Covid. Regole e controlli, in questa fase pandemica, devono fare la differenza e valere per tutti”, sottolineano gli esponenti di Fdi.