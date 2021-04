Festa della Liberazione, il ricordo del circolo centro storico del Pd va al partigiano Brunero Paoli

Il ricordo di Brunero Paoli sarà al centro delle celebrazioni pensate dal circolo centro storico del Partito democratico per la Festa della Liberazione. Alle 10,30 di domenica (25 aprile) il circolo deporrà un mazzo di fiori davanti alla lapide che lo ricorda nella via a lui dedicata.

“Brunero Paoli, un figlio del quartiere Il Bastardo dove era nato il 9 dicembre 1921, poco dopo aver compiuto 20 anni si arruolò nella Marina Militare – ricorda il segretario Panchieri -. Dopo l’8 settembre però, come tanti altri giovani, decise di aderire alla lotta partigiana di resistenza, dopo le atrocità compiute anche nella nostra città dai nazisti e dai repubblichini che operarono numerosi rastrellamenti con molti giovani trascinati nei locali della Pia Casa per essere trasferiti in Germania ai lavori forzati. Brunero riuscì a unirsi a un gruppo di partigiani guidati da Manrico Ducceschi, passato alla storia col soprannome di Pippo. A Brunero fu dato il compito di vedetta in località Mennorino, nel Compitese, sui Monti Pisani. Disarmato, per non dare nell’occhio, doveva controllare l’eventuale passaggio di militari tedeschi. Una spia locale guidò i tedeschi ad annientare il gruppo partigiano. Nella calda giornata del 28 Luglio del 44, in località Fabbrica, nel Compitese, si concluse drammaticamente la giovane vita di Brunero Paoli”.