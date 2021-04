Manifattura sud, opposizione conferma l’incontro su Zoom con le categorie

“Ci dispiace che il Comune non abbia ancora risposto per accettare il confronto all’americana di domani sera, giovedì 22 aprile alle 21, in cui spiegare nel dettaglio alla città e alle sue categorie il progetto per la manifattura Sud, in base ai rispettivi punti di vista sulla vicenda e soprattutto ai documenti in possesso delle parti: pur non avendo ancora perso la speranza che l’amministrazione aderisca, annunciamo fin da ora che un incontro con le categorie economiche in generale e i cittadini lo faremo ugualmente. Anche se le istituzioni non verranno”. Lo annunciano Lega, Forza Italia, la lista civica SiAmoLucca, Difendere Lucca e Movimento 5 Stelle, che a inizio settimana avevano lanciato la proposta di un faccia a faccia dopo la rivelazioni di documenti da parte di alcuni consiglieri comunali di opposizione, in base ai quali emerge che le destinazioni d’uso del complesso sarebbero già state decise: prevedendo anche ben 4mila metri quadrati di superfice commerciale.

“A causa delle restrizioni Covid, l’esposizione di queste carte avverrà su piattaforma zoom e sono invitati a prendere parte all’appuntamento sia i vertici delle associazioni (a cui abbiamo inoltrato già una mail) che cittadini, associati, commercianti e artigiani interessati – proseguono partiti e liste civiche -. Ovviamente saremmo ben felici anche della partecipazione di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e di Coima, auspicando che vogliano esporre la propria versione durante questa iniziativa, e potrebbe essere proprio il sindaco Tambellini se vuole ad aprire l’incontro in quanto massima autorità istituzionale. Tuttavia riteniamo che il momento di approfondire la questione non possa essere più rinviato, anche perché Lucca non merita di essere messa di fronte a decisioni prese, senza un dibattito attraverso l’ascolto dei cittadini”.

Questo il link a cui chi vuole potrà collegarsi per prendere parte alla riunione di domani sera.