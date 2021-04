Sabato il presidio di Rifondazione Comunista in ricordo di Francesco Giuntoli

In questi giorni di aprile ricorre il settimo anniversario della scomparsa di Francesco Giuntoli, ricordato con affetto dal gruppo di Rifondazione comunista di Lucca. Per l’occasione, Rifondazione ha promosso un presidio che si terrà sabato (24 aprile) alle 16 a Ponte a Moriano, in piazza Cesare Battisti.

“Fu alla testa delle lotte studentesche del ’68 e poi dirigente politico – scrive il gruppo – Maestro di scuola elementare e appassionato di calcio, nel 2009 fondò insieme ad altri compagni e compagne la Società Popolare di Mutuo soccorso Giuseppe Garibaldi di cui divenne primo presidente. Per molti anni è stato segretario della Federazione Lucchese del Partito della Rifondazione Comunista”.

Il presidio si terrà in ottemperanza alle norme anticovid e all’aperto. Tutti gli amici, i compagni ed i cittadini che lo hanno conosciuto ed apprezzato sono invitati.