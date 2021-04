Fabio Barsanti incontra in cittadini di Sant’Anna in piazza Nobili

Il consigliere di opposizione Fabio Barsanti sarà sabato pomeriggio a Sant’Anna, per incontrare i cittadini e visitare il quartiere. L’appuntamento fa parte del nuovo giro dei quartieri iniziato da Barsanti da qualche mese. L’incontro è fissato per le 15 in piazza Nobili, luogo da cui inizierà il giro del quartiere per parlare con cittadini e commercianti.

“Lo scopo del giro di Sant’Anna – spiega Barsanti in una nota – è quello di raccogliere segnalazioni da parte dei cittadini per portarne a conoscenza il consiglio comunale. In modo altrettanto importante mi accerterò di alcune indicazioni già pervenutemi recentemente. Ho già visitato Sant’Anna nelle settimane scorse, ma la grandezza e la complessità della zona impongono di tornare a completare il sopralluogo”.

“L’invito che faccio ai residenti – continua Barsanti – è quello di partecipare all’incontro e non lasciarsi sopraffare dall’immobilismo a cui sono stati abituati da questa amministrazione. Nonostante la maggioranza tenda ad escludere l’opposizione dal confronto sulla città, le segnalazioni portate in Consiglio costringono la giunta a fare i conti con i propri fallimenti e a mettere agli atti gli interventi di cui la città ha bisogno”.