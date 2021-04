Prime manovre nel centrodestra lucchese in vista dei futuri appuntamenti politici. Stamani (24 aprile) si è tenuta, all’hotel San Luca palace in via sSn Paolino, la presentazione del nuovo coordinamento provinciale di Lucca di Fratelli d’Italia.

I sondaggi a livello nazionale, sembrano premiare il partito della leader Giorgia Meloni e anche la compagine lucchese si sta preparando ad affrontare le sfide future della nostra provincia. Occhi puntati quindi alle elezioni amministrative del 2022, dove certamente FdI potrà dire la sua, dopo i già ottimi risultati ottenuti alle scorse elezioni regionali nel comune di Lucca.

A guidare il partito in questa nuova fase sarà Riccardo Giannoni, consigliere di opposizione di Porcari e consigliere provinciale, che va a sostituire il commissario uscente, il deputato Riccardo Zucconi.

A presentare il nuovo gruppo dirigente di Fratelli d’Italia della provincia di Lucca, è il coordinatore regionale Fabrizio Rossi: “Il nostro partito è diventata la vera spina dorsale del centro destra in Toscana, a novembre ho ricevuto l’incarico direttamente dal nostro leader Giorgia Meloni di coordinamento della regione, ed è stato un momento molto importante. Dopo anni di commissariamento si vede il partito migliorare e crescere, oggi presentiamo Riccardo Giannoni, come nuovo coordinatore della provincia di Lucca – conclude Rossi – Fratelli d’Italia si confronterà direttamente con la gente, tutti i giorni dovrà interessarsi ai loro problemi, alla mancanza di ristori e alle chiusure. Occorre dare delle risposte alle persone e proseguire il lavoro a contatto con i cittadini e vogliamo portare anche a Lucca il buon governo della destra ”.

Presente anche il commissario provinciale uscente, il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi: “Le persone stanno dando sempre più consenso a FdI, grazie alle politiche del nostro leader Giorgia Meloni e alla sua credibilità – dice Zucconi – Abbiamo già dimostrato la capacità di presentare delle figure amministrative di tutta eccellenza, giovani e credibili, che hanno dimostrato capacità di governo”.

“Il mio impegno – afferma il nuovo coordinatore Riccardo Giannoni – sarà quello di lavorare alla diffusione di Fratelli d’Italia in tutti i territori della provincia, offrendo amministrazioni locali migliori di quelle attuali di sinistra. Ringrazio Riccardo Zucconi, da molti anni mi interesso di politica e approfondisco le attività parlamentari, come quelle del deputato Zucconi ed è in queste piccole cose che si notano le capacità oggettive di Fratelli d’Italia”.

“Avrò tre vice coordinatori – prosegue – Matteo Petrini, che sarà una spalla fondamentale per il futuro lavoro che andremo a fare, Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli e Massimiliano Simoni, conosciuto per la militanza della destra della Versilia”.

Nell’esecutivo provinciale entrano Simone Frugoni, Luca Mastronaldi, Mario Filippi, Battista Reali, Elena Picchetti, Michela Dell’Innocenti, Lido Fava, Nicola Buchignani, Annamaria Frigo, Marco Agnitti, Giulio Battaglini, Alessandra Mazzei, Lauro Cima, Arturo Marsili, Giuliano Ferrari e Massimiliano Micheli.

I componenti di diritto sono Vittorio Fantozzi (consigliere regionale), Riccardo Zucconi (parlamentare nazionale), Iacopo Aquilini (responsabile provinciale di Gioventù nazionale), Marina Staccioli e Marco Chiari (membri dell’assemblea nazionale).

“Questa sarà la struttura del coordinamento – conclude Giannoni – lavoreremo all’insegna della partecipazione e della collegialità per raggiungere gli obiettivi che ci siamo preposti. Noi abbiamo la certezza che il territorio di Lucca ha radici profonde che provengono dalla storia e che si distinguono per le caratteristiche di autonomia e libertà”.