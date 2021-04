Riaperture, Fantozzi e Martinelli (Fdi): “Il Comune faccia ordinanza per ampliare i dehors di ristoranti e bar”

“Anche Lucca replichi l’iniziativa prevista da Fipe Confcommercio e Comune di Ferrara. Il Comune di Lucca vari un’ordinanza in cui ristoranti e bar possano richiedere ampliamenti dei propri dehors o addirittura chiederne dei nuovi con autorizzazioni rilasciate in 24/48. Un’iniziativa che, in vista delle riaperture, porterà benefici alla categoria”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della commissione sviluppo economico, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.

“A Ferrara – sottolineano Fantozzi e Martinelli – prevedono di rimuovere parcheggi di carico/scarico, pedonalizzando strade anche solamente per alcune ore con transenne e divieti di sosta affidati direttamente ai gestori da mettere e togliere negli orari indicati. Potrebbe essere un modello ripartenza per tutte quelle attività di ristorazione ridotte allo stremo dalle chiusure e dalla crisi economica”.

“La disposizione della circolare governativa del 22 aprile per le riaperture, prevista all’articolo 4 – dichiarano i due esponenti di Fdi – è eccessivamente penalizzante per i pubblici esercizi in quanto impedisce la possibilità di consumazione al banco. È un provvedimento più stringente delle limitazioni previste dai decreti del Governo Conte: precedentemente, infatti, in zona gialla i bar potevano far consumare al banco. Limita fortemente quegli esercizi che non possono avere tavoli all’aperto. Così si rischia una macelleria sociale”.