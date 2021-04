A Ponte a Moriano presidio in memoria di Giuntoli

Ieri (24 aprile) si è tenuto il presidio per ricordare il settimo anniversario della scomparsa di Francesco Giuntoli. La piazza principale di Ponte a Moriano si è animata per la presenza di amici e compagni di Francesco. La pandemia e la paura del virus non ha impedito l’afflusso delle persone che lo avevano conosciuto e apprezzato.

“Francesco – spiega Giulio Strambi di Rifondazione Comunista di Lucca – è stato tante cose: un maestro di scuola elementare che ha lasciato un impronta indelebile nei suoi scolari, un appassionato di calcio sia come giocatore che come allenatore, un uomo politico che ha partecipato alle lotte studentesche ed operaie del sessantotto ed ha continuato il suo impegno negli anni seguenti nelle file dei partiti comunisti fino a diventare segretario di Rifondazione Comunista di Lucca. Ma anche gli abitanti di Ponte a Moriano lo ricordano per la sua umanità e la sua disponibilità ad aiutare chiunque fosse in difficoltà. Il presidio si è chiuso con l’impegno ad organizzare il prossimo anno un evento conviviale con l’augurio che il Covid19 sia stato debellato in modo definitivo”.