Tambellini: “Il 25 aprile è patrimonio della collettività”

La Liberazione “è la festa civile più bella”. E’ il messaggio che il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, ha lanciato al termine della cerimonia ristretta che si è svolta nel capoluogo per festeggiare il 25 aprile. Lo ha fatto attraverso un video postato su Facebook, dedicato “A chi si è battuto per la libertà – ha scritto il primo cittadini -. A chi lo fa tutti giorni, ancora oggi, nelle cose grandi e nelle cose piccole. A chi ha raccolto il testimone allora e ha fatto in modo che arrivasse fino ai giorni nostri. E a chi, a 76 anni di distanza, quel testimone lo tiene vivo, lo porta in mezzo ai più giovani, lo fa diventare patrimonio della collettività, patrimonio dell’umanità, bene comune per eccellenza. La Festa della Liberazione è di tutti noi. Oggi come ieri. Oggi più di ieri. È la festa civile più bella”.