Manifestazione no mask, Lucca Civica: “Centrodestra prenda le distanze da chi l’ha organizzata”

Manifestazione no mask in città, Lucca Civica chiede al centrodestra di prenderne le distanze.

“La manifestazione tenutasi ieri – dice il gruppo di maggioranza – con centinaia di persone senza mascherina e senza il rispetto del distanziamento è potenzialmente un danno per l’economia e la salute pubblica. Le vaccinazioni ci consentiranno di riprendere la vita normale, e dobbiamo per questo stare ancora più attenti nel rispetto delle norme anti-Covid, per abbattere definitivamente il numero di infezioni. Minare questo lavoro rischia di ritardare la fuoriuscita dalla pandemia, danneggiando per primo chi è più in difficoltà, come i lavoratori della ristorazione, del turismo, della musica e dello spettacolo. Dispiace soprattutto vedere che una propaganda così inutile fine a sé stessa, montata ad arte attraverso i canali social, provenga proprio da un uomo che si è sempre vantato di promuovere cultura e musica, sempre finanziato da importanti istituzioni cittadine“.

“Ci vuole una netta presa di distanza del mondo politico e istituzionale – conclude il gruppo -. In particolare ce lo aspettiamo da politici che fanno parte delle istituzioni, o che aspirano a guidarle, come e soprattutto coloro che con l’organizzatore hanno partecipato alla campagna elettorale per le regionali 2020. L’esasperazione e la difficoltà economica dei cittadini merita rispetto e ascolto. Non di essere presa in giro con manifestazioni che insultano il termine “libertà”. E una classe politica credibile, questo concetto deve ribadirlo in modo trasversale”.