Moretti consigliere della Psc, il senatore Ferrara: “Uno sfregio alle famiglie delle vittime della strage di Viareggio”

“Ha davvero dell’incredibile la notizia della nomina di Mauro Moretti a consigliere della partecipata statale Psc. Nomina di passaggio che lo porterà alla carica ben più importante di amministratore del colosso delle costruzioni, cui parte delle quote sono in possesso di Fincantieri e di Simest, società del gruppo Cassa depositi e prestiti”. Lo afferma in una nota il senatore viareggino del Movimento Cinque Stelle Gianluca Ferrara.

“Si tratta di un ulteriore sfregio alle famiglie delle vittime della strage di Viareggio – spiega – che a 12 anni da quel doloroso disastro vedono ancora l’ex numero uno di FS imperversare sulle plance di comando di società di pregio dello Stato. Questo nonostante una condanna in primo e in secondo grado per reati gravi quali disastro ferroviario e omicidio plurimo colposo. Del resto, il nostro paese non si è degnato neanche di togliere a questo signore il cavalierato del lavoro, come richiesto più volte da noi del M5s. La dignità dei familiari delle vittime non può continuare ad essere calpestata in modo così becero. Quella di Viareggio resta una ferita sanguinante nella storia del nostro paese: ci auguriamo che i vertici di Psc e quelli delle società che ne detengono quote se ne rendano conto”.

“Sta proseguendo la raccolta fondi anche per quei ferrovieri dichiaratisi parte civile nel processo, condannati a restituire 80 mila di spese legali – conclude – Ci batteremo affinché questa nomina di Moretti non abbia seguito: di premi ne ha avuti già troppi”.