No-mask, la condanna del Pd: “Comportamento incettabile. Ora il centrodestra prenda le distanze”

“Un comportamento inaccettabile che proietta all’esterno un’immagine sbagliata della nostra città: Lucca non è questa”. Inizia così l’intervento a firma dell’Unione comunale di Lucca del Partito democratico a proposito della manifestazione no mask promossa nel giorno della Liberazione sugli spalti delle Mura.

“Utilizzare il 25 aprile come occasione per manifestare contro le restrizioni decise a tutela della salute pubblica, violando le più essenziali misure di distanziamento e allo stesso tempo accostando la liberazione dalla dittatura nazifascista a quella dalle mascherine, è quanto di più improprio e fuori luogo si possa fare – va avanti la nota -. Un atteggiamento irresponsabile che svilisce i sacrifici fatti dai cittadini in questi mesi difficili e mortifica le attività economiche, che a parole si dice di voler tutelare mentre in realtà si contribuisce a metterne a rischio la ripresa stabile e definitiva”.

“Consapevole delle sofferenze patite dalle persone e dei contraccolpi economici che questa emergenza ha provocato, e purtroppo ancora provocherà, la politica locale non può permettersi di minimizzare tali comportamenti, magari contando di lucrare elettoralmente sulla rabbia e in alcuni casi sulla disperazione dei cittadini. Deve al contrario avere il coraggio di assumere una posizione chiara, perché di fronte alla tutela della salute pubblica non possono esserci divisioni o distinguo – conclude la nota -. Per questo chiediamo una parola ferma di condanna da parte del centrodestra e dei suoi rappresentanti. In particolare da coloro che fanno parte delle istituzioni cittadine o che hanno l’ambizione di porsi alla guida della città ci aspettiamo una presa di distanza netta, anche rispetto ad atteggiamenti ambigui e ammiccamenti a cui abbiamo assistito in passato”.