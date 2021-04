Indennizzi, sociale e urgenze: in Consiglio una variazione di bilancio da 1,7 milioni

Va in Consiglio oggi pomeriggio (27 aprile) la ratifica della delibera di giunta sulla variazione del bilancio di previsione 2021. Ad illustrarla in commissione è stato l’assessore Giovanni Lemucchi.

Si tratta di una variazione da oltre 1,7 milioni di euro “coperta – ha spiegato – con parte delle quote accantonate in sede di bilancio di previsione”.

“Le voci principali – ha detto – della variazione – riguardano 410mila euro di indennizzo alla famiglia della signora travolta da un albero in viale Luporini, recentemente deceduta, l’acquisto di due auto in dotazione alla polizia municipale, l’aumento di 331mila euro di stanziamento per il sociale di cui 260mila euro per i buoni spesa per le famiglie in difficoltà e i 500mila euro per gli interventi urgenti di messa in sicurezza alla manifattura nord dopo la liberazione del cantiere dall’Ati fallita”.

Sul tema sono sorti i dubbi del consigliere del gruppo misto, Enrico Torrini, in particolare sull’indennizzo a seguito della caduta dell’albero: “Come mai – si chiede – non è l’assicurazione a coprire la provvisionale? È forse stata esclusa la colpa grave nella polizza? Bisognerebbe capire come è stata gestita questa situazione. Di certo c’è che la signora l’abbiamo lasciata agli stenti fino alla morte, senza alcun risarcimento in vita”. Sul tema Marco Martinelli, capogruppo di Fratelli d’Italia, chiede di dedicare una approfondimento in una commissione apposita.

Sempre nella seduta in videoconferenza si è discusso anche della nuova aliquota Imu per quei proprietari di fondi commerciali che abbassino il canone di locazione. Alla norma che regola le aliquote è stata aggiunta una lettera M che prevede il pagamento dello 0,76 invece dell 1,06 per mille. “Un’aliquota – ha spiegato l’assessora alle attività produttive, Chiara Martini – equiparata a quella prevista per il comodato d’uso gratuito. Sul tema e sulle modalità avremmo voluto un confronto al tavolo istituzionale in prefettura, che non si è ancora mai riunito. La riduzione è destinata a chi riduce del 20 per cento il canone rispetto ai prezzi medi dell’osservatorio del mercato immobiliare o a chi decide di ridurlo per i motivi legati alla pandemia per gli anni 2020 e 2021”.

“È solo un inizio di un percorso – ha spiegato l’assessora – come dimostra anche il fatto che questo sconto è rivolto solo alle persone fisiche e non alle persone giuridiche”.