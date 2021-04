Martinelli: “Suolo pubblico gratis e taglio Tari per tutto il 2021”

“Procedure semplificate e suolo pubblico gratuito fino al 31 dicembre e taglio della Tari: il Comune sostenga senza indugio le attività”. La richiesta è stata presentata da Marco Martinelli presidente del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia durante il consiglio comunale di stasera (27 aprile).

“Servono immediate misure – ha aggiunto Martinelli – mirate a favorire l’utilizzo degli spazi esterni per venire incontro alle esigenze di ristoratori e titolari di bar e locali. Sia consentito alle attività di somministrazione di alimenti e bevande la possibilità di un allargamento fino al 50 per cento dei dehors in struttura e del 100 per cento per i dehors non in struttura, limitatamente all’area antistante o in prossimità dell’esercizio commerciale”.

“Le procedure per richiedere gli spazi siano semplificate e autorizzate dal comune in 24/48 ore. In certe zone – ha continuato l’esponente del partito di Giorgia Meloni – si preveda anche dove possibile la pedonalizzazione straordinaria di alcune strade, la rimozione di parcheggi per carico e scarico con transenne e divieti di sosta affidati direttamente ai gestori da mettere e togliere negli orari indicati. Inoltre -ha concluso Martinelli- sia previsto il totale abbattimento della Tari considerato che i titolari di attività in una situazione di normalità sarebbero costretti a pagare la tassa sui rifiuti anche per gli spazi di suolo pubblico concesso”.