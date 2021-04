Panchieri (Pd): “No mask, spettacolo indegno di una città civile”

Anche il segretario del circolo Pd del Centro Storico, Roberto Panchieri, interviene sulla manifestazione no mask di domenica (25 aprile).

“Nello stesso giorno – dice – in cui il Circolo centro storico del Pd ricordava in piazza San Francesco Brunero Paoli, un giovane patriota del quartiere Il Bastardo fucilato dai nazifascisti in località Fabbrica nel Compitese il 28 luglio del ’44, alcune centinaia di irresponsabili si sono riuniti presso gli spalti del Campo Balilla (richiamo forse non casuale, una specie di carta di identità politica) gonfiando dannunzianamente il petto come “la balda gioventù” dei tempi andati, per proclamare stupidamente la liberazione dalla mascherina e dal distanziamento”.

“Come sempre accade in questi casi – prosegue – non mancava il capo-popolo, l’ardito per eccellenza, colui che ha bisogno di stupire per farsi notare e per offrirsi al sacrificio. Davvero uno spettacolo indegno di una città civile come questa che, come tante altre, ha patito morti e sofferenze a causa di un virus che gli ardimentosi del Campo Balilla considerano alla stregua di un raffreddore, visti i loro comportamenti. Se fra 10-15 giorni in Lucchesia si registrerà un qualche aumento dei contagi sapremo chi andare a cercare per chiederne conto. Non credo che davanti alla giustizia molti di costoro potranno cavarsela con una semplice ammenda, poiché, in tempo di pandemia, la sfilza dei possibili reati può essere ben più corposa. Il tempo ce lo dirà”.

“C’è, infine – conclude – una responsabilità delle forze politiche di prendere posizione, tanto più se ci si candida a governare la città. Non penso che il silenzio dei partiti di centrodestra possa durare ancora a lungo“.