Sinistra Con: “Pardini verso le elezioni paravento muto di no mask e Casapound”

“Che ne pensa il candidato sindaco in pectore della destra Mario Pardini della manifestazione “no mask” organizzata in Città nel giorno della festa della Liberazione? È ancora felice che l’organizzatore, da mesi, annunci pubblicamente in ogni intervista che proprio Pardini è il candidato primo cittadino ideale? Non gli creano alcun problema le foto che circolano sulla rete delle iniziative politiche degli ultimi mesi, in cui figura al fianco di Pardini? È questo il progetto politico che la destra intende presentare alle elezioni del prossimo anno: ovvero, Pardini paravento di un’armata in cui è presente tutto e il contrario di tutto, dai “no mask” fino al capogruppo di Casapound Fabio Barsanti, che si fregia pubblicamente del titolo di “fascista senza se e senza ma”?”.

L’associazione “Sinistra con”, chiama in causa Mario Pardini: che, sostiene l’associazione, “c’è il rischio reale diventi niente più che il paravento muto di un’armata chiassosa e, per tanti versi, davvero impresentabile”.

“Da quando Pardini si è lanciato nella mischia elettorale a fianco di Salvini e Ceccardi, abbandonando per le sue (legittime) ambizioni per la poltrona di sindaco la guida della società Lucca Crea proprio alla vigilia dell’approvazione del bilancio più delicato della sua storia, non abbiamo sentito la sua opinione praticamente su niente – incalza Sinistra con – Abbiamo invece letto sulla stampa gli endorsement ripetuti da parte del leader “no mask”, le foto gomito a gomito con lui alle iniziative elettorali, la presenza agli incontri organizzati da Casapound. Ecco, è proprio per questo che gli chiediamo chiarezza: cosa ne pensa della manifestazione che è stata organizzata il 25 aprile? Che ne pensa dei dissensi e degli sbraiti che in piazza sono stati rivolti contro le forze dell’ordine? È d’accordo con loro? Per quale ragione ben si guarda da prendere posizione, nonostante le sue ormai ben svelate ambizioni da candidato sindaco? Il suo è un calcolo elettorale? Confida così di massimizzare i consensi, imbarcando nella sua armata di tutto: configurandosi, insomma, come un perfetto paravento?”.

“Da parte nostra – conclude Sinistra con – siamo dalla parte dei cittadini e delle attività economiche che, con responsabilità e coraggio, stanno affrontando da mesi e mesi una crisi sanitaria, economica e sociale senza precedenti. Siamo convinti che nessuno si salvi da solo: e che la solidarietà e il rispetto siano le basi per costruire una ripartenza, in cui nessuno resti indietro”.