Difendere Lucca, domenica escursione al Passo di Dante

Il movimento Difendere Lucca organizza per domenica (2 maggio) un’escursione al Passo di Dante. Il ritrovo è previsto alle 10,30 nella piazza di Santa Maria del Giudice. Prevista anche una lectura Dantis. L’appuntamento fa parte del programma Riscoprire Lucca, con il quale Difendere Lucca “vuole contribuire al ristoro della storia lucchese e del suo territorio”. Per informazioni è possibile scrivere a info@difenderelucca.it o chiamare il 327.3607777.

La meta di questa nuova escursione è il Passo di Dante sopra Santa Maria del Giudice. “In occasione del 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri – spiega Difendere Lucca – si intende ricordare il Sommo Poeta, organizzando una camminata sino al busto che è posto in un luogo identificato con i famosi versi “… per che i pisan veder Lucca non ponno””.

“Un viaggio nella natura e nella cultura – continua Difendere Lucca – alla riscoperta dei rapporti esistenti tra la produzione letteraria dantesca e la nostra città, con lettura del Canto XXIII dell’Inferno della Divina Commedia e una breve spiegazione di come erano i nostri luoghi al tempo in cui Dante visse”.

“Sarà un’occasione – conclude la nota- per far conoscere in una nuova forma di escursionismo un angolo del nostro comune non a tutti noto e che servirà anche per sollecitare chi di competenza ad organizzare eventi degni di un così importante anniversario ed un ancor più importante personaggio che tutto il mondo ci invidia”.