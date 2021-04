Martinelli e Torrini: “Sì all’ascolto dei tassisti prima del nuovo regolamento”

“Nuove disposizioni comunali in riferimento a taxi e noleggio con conducente (Ncc): approvata la nostra richiesta di audizione in commissione dei rappresentanti delle associazioni interessate”. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali Marco Martinelli di Fratelli d’Italia e Enrico Torrini del gruppo misto dopo la discussione che si è svolta oggi (28 aprile) in commissione attività produttive.

“Riteniamo importante – aggiungono i consiglieri comunali di opposizione – che il consiglio comunale ascolti i diretti interessati prima di approvare importanti modifiche che andranno ad incidere su un settore in grande difficoltà a causa della crisi economica generata dalla pandemia. Dietro a queste attività ci sono lavoratori e famiglie che stanno facendo molta fatica e che meritano il nostro rispetto e sostegno“.

“Per questo – proseguono Martinelli e Torrini – oggi ci siamo battuti nella commissione competente affinché si creasse un’occasione di ascolto prima di arrivare alla votazione della proposta del regolamento comunale per l’esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea. Ringraziamo la commissione e l’amministrazione comunale per aver accolto, dopo un acceso confronto, la nostra richiesta”.