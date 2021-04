Fantozzi (Fdi): “Pioppogatto, Regione provveda e bonifichi la zona”

“Ho presentato un’interrogazione alla Regione per sapere in che modo intenda intervenire per bonificare la zona di Pioppogatto a Massarosa, dove sarebbero stati sversati illegalmente fanghi tossici delle concerie. Va contenuto l’inquinamento della zona e protette le falde acquifere”: è quanto annuncia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico.

“La permeabilità dei terreni di Pioppogatto potrebbe, infatti, comportare una contaminazione della falda acquifera, preoccupa anche la vicinanza al padule del lago di Massaciuccoli, del parco naturale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli -sottolinea Fantozzi- Stando alle carte dell’inchiesta della Procura di Firenze, il materiale proviene da un impianto di Pontedera e nel 2019 è stato sversato nella zona di Pioppogatto. E’ urgente attuare immediate verifiche per eliminare qualsiasi tipo di sostanza inquinante nel sottosuolo. La priorità è tutelare l’ambiente, la salute e la sicurezza dei cittadini. Senza dimenticare l’importanza economica e strategica del territorio di Massarosa”.