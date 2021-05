Fidia Pardini (Europa Verde) su manifestazione no vax: “Bisognerebbe portare rispetto ai morti”

Manifestazione no vax a Lucca, parla Europa Verde. Lo fa con il coordinatore dei Giovani Europeisti Verdi Toscana Luca Fidia Pardini.

“Ancora una volta – dice – Lucca balza agli onori della cronaca per gli assembramenti totalmente inappropriati e pericolosi dato il periodo che stiamo vivendo. È imbarazzante che certi personaggi come l’organizzatore si abbandonino a cavalcare campagne negazioniste e teorie del complotto. È arrivato a osannare Trump (che, oltre ad aver gestito in modo ondivago e pessimo la situazione Covid, è anche uno dei principali avversari di chi promuove la lotta alla crisi climatica e le lotte per i diritti sociali e civili) e a denunciare i presunti brogli elettorali alle elezioni statunitensi, riconosciuti in lungo e in largo come fake news. Nelle sue dichiarazioni si riscontrano confusione e desiderio di cavalcare le legittime paure della cittadinanza, logorata economicamente e psicologicamente dalla pandemia, il tutto condito da un’inaccettabile ed anacronistica mascolinità tossica”.

“Personaggi che hanno visibilità e seguito, e in generale chi fa politica – conclude – dovrebbero attenersi ai fatti e alla scienza, che dicono che c’è una pandemia in corso. Una pandemia che ha già mietuto moltissime vittime nel nostro paese e ne ha messo in ginocchio economia e società. Di fronte a tutto ciò, bisognerebbe portare rispetto, e adoperarsi per trovare una via di uscita, anche non lesinando critiche certo, ma sempre con spirito costruttivo e collaborativo”.