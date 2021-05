Manifestazione no mask, Partito Comunista: “A organizzatore migliaia di euro per eventi musicali da Fondazione Crl”

Manifestazione no mask, interviene il Partito Comunista.

“Ci chiediamo – dice – Perché queste indegne iniziative, che mettono seriamente a repentaglio la sicurezza e la salute altrui, trovano spazio e risalto sui giornali e sulle tv? La gravità di questa grottesca iniziativa è sotto gli occhi di tutti. Tali deliri negazionisti, assurdi quanto offensivi e pericolosi, pretendono di criticare tutto e tutti in nome della “libertà” ma si guardano bene dal colpire radicalmente il sistema nella sua struttura economica profondamente iniqua. Facile avere visibilità sfruttando i problemi di salute del prossimo”.

“Il fatto – aggiunge il Partito Comunista – assume una gravità inaudita se pensiamo che la Fondazione Crl ha erogato migliaia di euro per il festival di questo signore. Personaggio che, pare un caso, non esprime mai disappunto per i progetti discutibili dove la Fondazione è coinvolta, come il caso della riqualificazione della manifattura di Lucca. A riprova che le vere museruole non sono le mascherine di stoffa, i padroni e i loro guinzagli tintinnanti possiedono museruole ben più persuasive.”.

“Come Partito Comunista – conclude la nota – continueremo senza sosta a criticare la gestione capitalistica della pandemia e le sue carenze strutturali, ribadendo con forza la necessità di una sanità pubblica, accessibile e gratuita per tutti“.