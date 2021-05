Potere al popolo lancia un’assemblea aperta in vista delle prossime amministrative

Sabato (8 maggio) alle 17,30 alla Casa del popolo di Verciano Potere al Popolo Lucca lancia un’assemblea in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno. L’incontro è aperto ad associazioni, collettivi, singoli, comitati, forze politiche, realtà sociali e ambientaliste

“L’assemblea vuole costruire una coalizione alternativa sia a chi ha governato in questi ultimi anni il Comune, sia alle varie destre – si legge nella nota -. Un percorso che parte dal basso per difendere gli spazi sociali; l’ambiente e tutte le specie viventi; i diritti sul lavoro, i diritti sociali, quelli civili e all’autodeterminazione. Per uno sviluppo culturale che non si limiti all’intrattenimento; per chi ha voglia di un’aria ripulita non solo dallo smog, ma anche dagli interessi economici spesso alla base delle scelte politiche nella gestione del bene comune. Per aggregare quella Lucca che non si volta davanti agli ultimi, ai dimenticati, che si impegna giorno per giorno, nei fatti, con mutualismo e lotte, per restituire la dignità a chi viene lasciato indietro; che crede nella laicità e si batte contro ogni discriminazione legata all’orientamento sessuale, al genere e all’identità di genere”.

“Per dar voce a quella parte di città che non ha intenzione di dipendere dalle fondazioni, dai soliti noti, dagli interessi multinazionali e che mette la socialità, la solidarietà e i rapporti di base davanti a tutto – conclude la nota -. Se anche tu non riesci più a stare a guardare, puoi venire a dire la tua sabato 8 maggio all’assemblea aperta (e all’aperto) alla Casa del Popolo di Lucca, in Via dei Paoli 22 a Verciano”.