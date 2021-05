Costi fissi, Zucconi (Fdi): “Ridurre le spese alle aziende che sono state chiuse per legge”

“La nostra proposta per ridurre i costi fissi è stata presentata da Fdi già 7 mesi fa, l’abbiamo difesa e finalmente da giugno è a disposizione di tutte le forze politiche al governo”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi, durante una conferenza stampa promossa dal partito.

“Bisogna ridurre le spese per le aziende che sono state chiuse per legge. Noi cerchiamo di mantenerle vive, sono risorse ben spese in modo strutturale e duraturo. Sono risorse ben spese – ribadisce Zucconi – che non hanno un forte carico per lo Stato e rappresentano una innovazione, una alternativa a vari ristori e decreti che non hanno ancora risolto niente, come abbiamo visto dalle manifestazioni fatte nelle settimane precedenti”.