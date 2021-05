Idee per una sinistra plurale, Articolo Uno Lucca chiama a raccolta la maggioranza del Conte bis

Giovedì (6 maggio) alle 21 la federazione lucchese di Articolo Uno promuove un incontro online aperto alle forze politiche del centrosinistra locale a partire dall’alleanza per lo sviluppo sostenibile (Pd, M5S e Leu) tra le forze che hanno sostenuto il governo Conte II, ma rivolto anche alle rappresentanze sindacali, all’associazionismo antifascista, al mondo culturale e alle realtà del terzo settore per confrontarsi anche a livello locale sul documento Idee per una sinistra plurale e sul percorso avviato in vista dell’assemblea nazionale del partito che si terrà in via telematica il 14 e 15 maggio.

“Quello che ci unisce – dice Articolo Uno – sono i valori, le idee, la visione della società in cui viviamo e che vogliamo contribuire a rendere sempre più giusta. E naturalmente “quello che ci unisce” è anche la volontà di discutere insieme della prospettiva politica di Articolo Uno per la ridefinizione del campo della sinistra e di un soggetto politico che la rappresenti. Va costruito confrontandosi con la nostra comunità, con il partiti del centrosinistra a partire dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle, con i movimenti civici, ecologisti, con le rappresentanze del mondo del lavoro, della cultura e delle professioni. È un impegno che dobbiamo assumere con generosità e partecipazione se vogliamo sconfiggere le destre regressive del nostro paese”.

“Vogliamo una larga discussione partecipata – conclude la nota – Dove ogni idea conta. Il percorso prenderà le mosse dal documento Idee per una sinistra plurale e si svolgerà sulla piattaforma Zoom per ricevere il link tramite il quale partecipare, è necessario scrivere una mail all’indirizzo: articolounolucca@gmail.com”.