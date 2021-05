Lega: “Commissione speciale sui vaccini, maggioranza spaccata”

“Maggioranza spaccata rinviato l’insediamento della commissione speciale sui vaccini. I cittadini ringraziano per l’attenzione nei loro confronti”. A dirlo è la consigliera egionale della Lega Elisa Montemagni.

“Dopo oltre due ore di sterile dibattito – affermano Elisa Montemagni e Marco Landi, consiglieri regionali della Lega-le solite palesi divisioni all’interno della maggioranza che amministra la Toscana, non permettono la regolare partenza della commissione speciale sui vaccini, da noi fortemente voluta”.

“Una vera e propria indegna sceneggiata – proseguono i consiglieri – che ha confermato la frattura esistente fra il Pd ed Italia Viva. Mentre la campagna vaccinale continua ad essere assolutamente deficitaria – precisano gli esponenti leghisti – considerando che siamo ultimi nella vaccinazione dei cittadini nella fascia 60-69 ed in ritardo con la somministrazione della seconda dose agli over 80, senza dimenticare il solito portale che funziona ad intermittenza, le beghe di chi governa questa Regione, compromettono la creazione di un normale Ufficio di Presidenza”.

“Uno spettacolo deprimente – sottolineano i rappresentanti della Lega – che va, principalmente, a scapito dei nostri corregionali, ancora una volta non ritenuti degni di rispetto dalla Sinistra. Noi avevamo le idee chiare, proponendo un nostro esponente come presidente (lo stesso Landi ndr); se, poi, all’interno della maggioranza, si continua solamente a litigare, allora, purtroppo, per i toscani si preannunciano anni davvero difficili e non solo per i postumi del Covid”.