Regolamento taxi, Bindocci (M5s): “Un vero pasticcio tra incompetenza e baratti impropri”

“Un regolamento di dubbia legittimità, frutto di un baratto che non tiene conto delle categorie”. Così il consigliere comunale pentastellato Massimiliano Bindocci commenta l’atto approvato ieri (4 maggio) dal consiglio comunale che disciplina il mondo dei taxi e del noleggio con conducente.

“Un atto che complica la vita ai lavoratori del noleggio con conducente e introduce il contatto diretto tra cliente e tassisti, mettendo in crisi il senso della cooperativa e del servizio – va avanti Bindocci -. Il regolamento è stato fatto sotto dettatura dell’autorità che regolamenta il trasporto, che invece avrebbe solo parere consultivo, e questo accade perché l’autorità aveva presentato due ricorsi contro i bandi di assegnazione delle licenze onerose (bandi evidentemente fatti male dal Comune) e adesso pare che avrebbe subordinato il ritiro dei ricorsi in cambio di un regolamento fatto secondo le proprie indicazioni. Questo è quanto si è appreso secondo dal dirigente Giovannelli nella commissione tenutasi lunedì ultimo scorso”.

“Il fatto grave è che questo regolamento introduce innovazioni incomprensibili, che fanno arrabbiare le categorie, i tassisti e i conduttori di Ncc – prosegue Bindocci -. Il dirigente Giovannelli nella commissione ha motivato l’adozione di questo regolamento come una ‘sorta di transazione con l’autorità di regolazione dei trasporti la quale ci fa chiaramente capire ed intendere che il ricorso sarà ritirato dietro approvazione del nuovo regolamento’ aggiungendo poi che ‘solo per questo’ è stato ritenuto opportuno approvare il regolamento. Ci sembra una motivazione clamorosa. A questo strano baratto tra ritiro di un ricorso e l’adozione di un regolamento innovativo e a parer nostro illegittimo, si è prestato il consiglio comunale dove la maggioranza ha votato questo nuovo atto nonostante un’agguerrita battaglia ostruzionistica da parte delle opposizioni”.

“Nel merito i limiti del nuovo regolamento sono evidenti agli addetti ai lavori. E’ inaccettabile che si consenta al taxi l’uso del cellulare con possibilità di chiamata diretta tra tassista e cliente, in questo modo il taxi si trova a competere impropriamente con il noleggio con conducente, ed è una concorrenza sleale perché il servizio taxi ha delle tariffe, mentre il servizio Ncc ha la possibilità di fare trattativa libera – va avanti ancora il consigliere M5s -. In questi aspetto il regolamento contravviene a nostro parere la normativa e contrasta con lo spirito della distinzione del servizio. Paradossale poi che rispetto a una serie di abusi e alla presenza di taxi impropri non si intervenga adeguatamente. Paradossale anche che si preveda nel regolamento il divieto di sosta e di fermata per coloro che fanno noleggio con conducente, non prevedendo deroghe nemmeno per le pause fisiologiche, secondo chi ha scritto il regolamento gli Ncc aspettano il cliente devono girare in tondo?”.

“Si è rilevato poi che mancano norme specifiche a tutela degli animali per i vettori con animali da trazione – conclude Bindocci -. Insomma un brutto regolamento che adotta la novità (prima nazionale) della possibilità di contatto cliente-tassista mettendo in crisi un sistema consolidato previsto dalla legge, che prevede divieti di fermata agli Ncc e che non ha fatto un adeguato confronto con le categorie. Un vero pasticcio tra incompetenza e baratti impropri”.