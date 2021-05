Martinelli e Fantozzi (Fdi): “Baccelli acceleri su apertura hub vaccinale al Polo Fiere”

“Invitiamo l’assessore regionale Baccelli a fare una cosa veramente utile per Lucca accelerando le procedure per l’apertura del Polo Fiere, hub vaccinale strategico per la città e la provincia. Visto che si era speso per la ristrutturazione di un padiglione Covid da 150 posti letto al Campo di Marte, inaugurato e non utilizzato per mancanza di personale”. Lo chiedono il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, e il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.

“Ci risulta che molti lucchesi – sottolineano Fantozzi e Martinelli – stanno rinunciando alla prenotazione del vaccino perché vengono smistati all’hub vaccinale di Carrara, preferendo aspettare una soluzione più vicina in modo da evitare i disagi che dovrebbero affrontare nello spostarsi in un’altra provincia. La soluzione Polo Fiere è stata sposata anche dalla conferenza dei sindaci della Piana, una struttura dove, secondo gli esperti, si potrebbero somministrare anche 1000 dosi al giorno”.