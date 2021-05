Lupi e ibridi, Fantozzi e Veneri (Fdi): “Greggi sotto assedio. Gli indennizzi sono briciole”

“La Regione deve intervenire con urgenza per ripristinare quell’equilibrio sostenibile che ad oggi è stato spazzato via da oltre un migliaio di attacchi all’anno da parte di lupi e ibridi a danno di greggi e mandrie. Sosteniamo l’allarme lanciato da Coldiretti Toscana e chiediamo una vera svolta”. Dichiarano così i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della commissione sviluppo economico e rurale, e Gabriele Veneri, che sul tema hanno già presentato un’interrogazione alla giunta regionale.

“Gli attacchi con predazione sono un danno – precisano i consiglieri -, ma hanno conseguenze anche più pesanti per le aziende quelli senza predazione perché comportano la riduzione della produzione di latte e gli aborti dovuti allo choc. Inoltre, i predatori allontanano le imprese dalle zone montane più difficili” .

“Burocrazia e costi per lo smaltimento delle carcasse rappresentano problemi enormi per gli allevatori, così che molti imprenditori non denunciano. Gli indennizzi, poi, sono briciole rispetto al danno provocato: una pecora costa all’allevatore circa 200 euro mentre la Regione la valuta 80 euro senza contare la perdita del mancato reddito. Oltre al fatto che le spese per lo smaltimento sono a carico dell’allevatore -fanno notare Fantozzi e Veneri-. Lo smaltimento, in presenza della certificazione della predazione, deve essere a carico della Regione altrimenti per gli allevatori i costi superano di gran lunga i ricavi”.