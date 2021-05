Ungulati, tre incidenti in una settimana sulla Lodovica: “Urge intervenire”

“Con un’interrogazione chiedo alla Regione Toscana come intende intervenire per limitare i danni provocati dai cinghiali. La popolazione degli ungulati è fuori controllo e costituisce un’emergenza per gli agricoltori, che vedono sistematicamente i loro raccolti devastati, e gli automobilisti. Il problema va affrontato in modo determinato, visto anche il crollo degli abbattimenti durante i mesi di restrizioni dovuti alla pandemia”. Sono queste le dichiarazioni del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della commissione sviluppo economico e rurale.

“Ci stiamo ritrovando i cinghiali nelle zone a ridosso dei centri cittadini – denuncia Fantozzi -. In una settimana sulla strada statale Lodovica, nel comune di Borgo a Mozzano, si sono registrati tre incidenti stradali provocati dagli ungulati e, nelle scorse ore, un’auto si è ribaltata a causa di un cinghiale tra Bolognana e Colle Aginaia nel comune di Gallicano. Urgono urgenti provvedimenti per evitare conseguenze ancora più gravi”.