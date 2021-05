Prima assemblea di Palp Lucca: “Vogliamo lanciare un segnale alla città”

Ieri pomeriggio (8 maggio) si è svolta alla Casa del Popolo di Verciano l’assemblea aperta lanciata da Potere al Popolo! per un primo confronto tra realtà politiche, sociali e ambientaliste e singoli cittadini interessati a costruire “un percorso condiviso, di coalizione e radicalmente alternativo nei metodi e nei contenuti ai tradizionali poli di centro-destra e centro-sinistra che da decenni si alternano alla guida di Lucca e del Paese, accomunate dalle stesse contraddizioni e dalla distanza sempre più evidente dai bisogni di gran parte della popolazione, ma anche dalle esigenze dell’ambiente e del territorio”.

“Una prima occasione di confronto realmente aperto e di ascolto di tutte le voci – spiega Palp -, soprattutto quelle esterne al mondo dei partiti, seguendo le indicazioni delle consultazioni avvenute all’interno dell’assemblea lucchese di Potere al Popolo! circa un mese fa. Un primo passo importante per dare un ulteriore segnale alla città: un modo innovativo di fare politica è possibile, camminando e lottando quotidianamente accanto alle persone, soprattutto le più marginalizzate, e portando la loro voce all’attenzione della società civile e dentro le istituzioni, da cui spesso vengono purtroppo ignorate”.

“Il cammino è appena cominciato – si spiega – e seguiranno altre assemblee per allargare sempre più la partecipazione ed iniziare a costruire un programma condiviso ed ispirato dalle attività mutualistiche e dalle mobilitazioni promosse negli ultimi anni in difesa dei diritti sociali e civili, dell’ambiente, degli spazi sociali, dei beni e dei servizi pubblici, portate avanti insieme ad altre realtà del territorio che si sono sempre più avvicinate alla Casa del Popolo riconoscendone il significato e l’importante azione politica e sociale. L’assemblea si è chiusa dandosi appuntamento a sabato 29 maggio sempre alle 17,30 alla Casa del Popolo di Verciano per iniziare a discutere e organizzare i tavoli programmatici”.