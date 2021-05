Turismo, Zucconi (Fdi) incontra il ministro Garavaglia: “Obiettivo? Rilanciare la destinazione Italia”

Questa mattina (11 maggio) una delegazione di Fratelli d’Italia ha incontrato il ministro del turismo Massimo Garavaglia. Tra i presenti all’incontro anche il deputato Riccardo Zucconi. Insieme a lui Francesco Lollobrigida, Gianluca Caramanna, il governatore delle Marche e gli assessori regionali al turismo di Sicilia, Calabria e Liguria.

“Abbiamo incontrato Garavaglia per segnalare le più importanti criticità nazionali e regionali legate al comparto turistico e capire le linee programmatiche del suo ministero a riguardo – spiega Zucconi -. Un incontro importante, dove il ministro si è dimostrato attento e sensibile verso il bisogno impellente di ripartire. Oggi più di ieri il confronto e l’unicità d’intenti risulta determinante per rilanciare la destinazione Italia. Poi naturalmente ognuno di noi, amplificherà la promozione del suo territorio con misure dedicate sui mercati d’interesse. Non esiste il commercio senza il turismo. Per questo Fratelli d’Italia da sempre pone molta attenzione a 360 gradi su tutte le dinamiche che afferiscono al sistema, da chi offre servizi alla professionalità. Un incontro fortemente voluto per portare la voce delle nostre Regioni conosciute nel mondo e che vogliono tornare protagoniste”.