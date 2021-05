Sentenze sfavorevoli per il Comune: debiti fuori bilancio per quasi 435mila euro

Torna la ‘piaga’ dei debiti fuori bilancio per il Comune di Lucca. Una nuova infornata di debiti da riconoscere non previsti nei documenti di programmazione dell’amministrazione è pronta ad approdare nell’aula del consiglio comunale.

Si tratta di debiti legati a sentenze che hanno visto soccombere il Comune di Lucca in cause civili o amministrative e per la quale l’amministrazione è stata condannata al risarcimento.

Il debito più grosso, peraltro già previsto in una variazione di bilancio recente e già passata da Palazzo Santini, è quello relativo all’ordinanza notificata dal tribunale civile di Lucca il 2 febbraio scorso nell’ambito del procedimento per il crollo di un albero su viale Luporini che provocò il ferimento e la successiva invalidità della signora Grazia Fluperi, di recente deceduta. Il tribunale ha ordinato al Comune di pagare immediatamente 410mila euro per risarcimento danni in favore della ricorrente.

Gli altri debiti da riconoscere sono tutti legati all’accoglimento di ricorsi o cause presentate da privati: nello specifico l’ente di Palazzo Orsetti dovrà corrispondere 723 euro a un privato per l’opposizione a una ingiunzione di pagamento vinta davanti al giudice di pace; 3042 euro alle realtà che hanno vinto al Tar l’impugnazione dell’ordinanza sindacale sul divieto di circolazione dei risciò nel centro storico di Lucca; 3042 euro a una ditta individuale che ha vinto l’appello a una sentenza del giudice di pace in materia di sanzioni per violazioni del codice della strada; 783,60 a una srl che ha avuto ragione nell’opposizione a una ingiunzione di pagamento; 4377,36 euro a un privato per l’annullamento di una sanzione pecuniaria in materia edilizia davanti al Tar; 2385,68 a un noto ristoratore per l’annullamento da parte del tribunale di Lucca di una ordinanza di ingiunzione per una sanzione amministrativa; 6486 euro a una donna che ha chiesto un risarcimento danni al Comune, con sentenza emessa a suo favore dal giudice di pace lo scorso 19 febbraio; infine 3568,24 a un altro privato che ha vinto il ricorso al Tar per una illegittimità del silenzio in materia edilizia.

Il totale dei debiti fuori bilancio che il Comune è chiamato a riconoscere sono 24930,42 euro, cui si sommano i 410mila per la sentenza (parziale) di risarimento danni alla famiglia di Grazia Fluperi.

Dopo il passaggio in commissione bilancio la pratica dovrebbe approdare in Consiglio la prossima settimana.