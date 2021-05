Bandiere arcobaleno ai circoli del Pd

Nella giornata di ieri (13 maggio), i rappresentanti del circolo dei Giovani Democratici di Lucca si sono recati alle sedi dei circoli del Partito Democratico Lucca Est e Lucca Sud per appendere le bandiere arcobaleno in sostegno alla proposta di legge contro discriminazioni legate a sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità in fase di approvazione al Senato.

L’iniziativa è stata promossa dalla federazione dei circoli Gd di Lucca. “La federazione dei Giovani Democratici di Lucca, alla luce della recente attenzione mediatica al tema dei diritti delle persone Lgbt+, ha voluto sostenere con convinzione la proposta di legge dell’onorevole Zan contro discriminazioni legate a sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità – si legge in una nota -. L’Italia arriva in ritardo rispetto agli altri paesi europei, ma finalmente si fa sentire. Questo disegno di legge rappresenta un grande passo in avanti nel cammino per la conquista dei diritti di una fetta di popolazione troppo spesso invisibile, dimenticata, discriminata. Come giovani democratici ci rendiamo conto dell’importanza che la nostra generazione può avere nella formazione di una coscienza comune sul tema. I giovani di oggi, (la “generazione Z”) fortemente interconnessi da una nuova rete di comunicazioni, hanno superato le barriere della diversità promuovendo una visione del mondo aperta e inclusiva. Come circolo e federazione di Lucca abbiamo il compito di rendere contagiosa questa sensibilità e far sì che sempre più persone tra le fasce di popolazione più restie aprano all’argomento. Questa iniziativa in collaborazione con i circoli Pd Lucca est e Lucca sud segna l’inizio di un percorso di sensibilizzazione e attivismo che ci vedrà in prima linea su Lucca”.